Форвард «Балтики» Гузина: «На Балканах еда лучше, чем в России»

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Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина сравнил балканскую и русскую кухни.
«Еда? У нас на Балканах, конечно, она лучше, ха-ха. Но и в России неплохая. Уже привык к ней.
Помню, в Калининграде попробовал строганину. Мне все говорили обязательно это съесть, но мне вообще не понравилось. Это какая-то замороженная рыба, и она совсем не вкусная. Не любитель такого», — цитирует игрока Sport24.
В сезоне-2023/24 Гузина провел за «Балтику» 24 матча, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.