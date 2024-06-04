Форвард «Балтики» Гузина: «На Балканах еда лучше, чем в России»

Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина сравнил балканскую и русскую кухни.

«Еда? У нас на Балканах, конечно, она лучше, ха-ха. Но и в России неплохая. Уже привык к ней.

Помню, в Калининграде попробовал строганину. Мне все говорили обязательно это съесть, но мне вообще не понравилось. Это какая-то замороженная рыба, и она совсем не вкусная. Не любитель такого», — цитирует игрока Sport24.

В сезоне-2023/24 Гузина провел за «Балтику» 24 матча, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.