Гузина — о прыжке в сугроб: «Если это самый запоминающийся момент, значит «Балтика» плохо играла»

Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 16-го тура РПЛ.

— Ваш полет в сугроб — самый запоминающийся момент матча.

— Если это самый запоминающийся момент, значит мы плохо играли. Прыгнул в сугроб, но на лайнсмена не смотрел, радовался всем сердцем. Не забил, к сожалению. Бывает такое. Самый снежный мяч в моей карьере, хотя в детстве тоже могло быть. С детства готовился к российскому футболу. Мы могли играть только в 2-3 касания максимум.

— Зрители жаловались, что мяча не было видно. А у вас как?

— Да, иногда его не было видно, снег мешал. Футболистов «Спартака» тоже из виду теряли. Думаю, это самый снежный день в Калининграде за то время, что я здесь живу.

«Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 16 турах. Команда 2 декабря сыграет с «Факелом».