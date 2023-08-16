Нападающий «Балтики» Гузина заявил, что хочет забить в этом сезоне больше Промеса

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Форвард «Балтики» Гедеон Гузина рассказал, кого хочет опередить в гонке бомбардиров в текущем сезоне.
«Мне нравится, как играет Промес. Хочется забить больше, чем Промес. Это будет очень тяжело, но всегда можно бороться», — цитирует Гузину Sport24.
29-летний босниец выступает за калининградцев с лета прошлого года. Он провел за «Балтику» 39 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач.
В текущем сезоне он отметился одним ассистом в шести матчах во всех турнирах, ни разу не отличившись голом.