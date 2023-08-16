Нападающий «Балтики» Гузина заявил, что хочет забить в этом сезоне больше Промеса

Форвард «Балтики» Гедеон Гузина рассказал, кого хочет опередить в гонке бомбардиров в текущем сезоне.

«Мне нравится, как играет Промес. Хочется забить больше, чем Промес. Это будет очень тяжело, но всегда можно бороться», — цитирует Гузину Sport24.

29-летний босниец выступает за калининградцев с лета прошлого года. Он провел за «Балтику» 39 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач.

В текущем сезоне он отметился одним ассистом в шести матчах во всех турнирах, ни разу не отличившись голом.