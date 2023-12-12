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Сегодня, 17:10

Нападающий «Боруссии» Ранос уверен, что Сперцян готов к переезду в Европу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Армении Грант-Леон Ранос оценил возможность переезда полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский чемпионат.

«Я думаю, что Сперцян готов к переезду в Европу. У Эдо большой потенциал и высокий уровень игры. Ему потребуется время, чтобы адаптироваться к среде и уровню игры, выучить язык. Думаю, он справится. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше игроков сборной Армении перебрались в европейские чемпионаты», — приводит слова Раноса Metaratings.ru.

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провел 21 матч за быков во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-borussii-ranos-u-spercyana-bolshoi-potencial-on-gotov-k-pereezdu-v-evropu-314476/
Эдуард Сперцян
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