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Сегодня, 13:20

Гайч заявил, что ЦСКА может побороться с «Зенитом» за чемпионство

Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч поделился мнением о шансах армейцев на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). По мнению 23-летнего аргентинца, красно-синие могут побороться с «Зенитом» за чемпионство.

«Без тени сомнений, мы это можем, — приводит слова Гайча «КП Спорт». — Мы же показали на поле «Зенита», что можем играть с ними. И даже сражаться за победу. Да, мы уступили, но думаю, что показали отличный характер и хороший уровень футбола. Уверен, что у нас есть необходимое количество хороших футболистов, глубина нашей скамейки, что позволит нам всерьез бороться за чемпионство«.

13 августа ЦСКА потерпел поражение от петербургского клуба (1:2) в матче 5-го тура РПЛ.

После 10 туров РПЛ московский клуб набрал 20 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от сине-бело-голубых на 6 баллов.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/adolfo-gajch-zayavil-chto-u-czska-eshhe-est-vozmozhnost-borotsya-s-zenitom-za-chempionstvo/
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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