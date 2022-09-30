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Сегодня, 14:27

Гайч: «Я кожей чувствую ту энергию, которая разливается перед матчем ЦСКА со «Спартаком»

Гайч поделился ожиданиями от матча ЦСКА со «Спартаком» в РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» и встречи 13-го тура со «Спартаком».

Игра с бело-голубыми состоится 8 октября, а с красно-белыми — 16-го.

«На тысячу процентов понимаю значимость дерби и ключевые по важности игры с историческими соперниками ЦСКА, — приводит слова Гайча «КП Спорт». — Все сотрудники в ЦСКА, кто работал и до меня, и плюс те, кто недавно пришел, все пропитаны значимостью таких побед. И поэтому мы приложим максимум усилий для того, чтобы победить в этих играх».

Также нападающий рассказал, что ему рассказывали о «Спартаке».

«Спартак» — извечный соперник ЦСКА. Команда историческая, наше противостояние уходит корнями глубоко в прошлое. Перед матчами с ними всегда чувствуется напряженность. Я кожей чувствую ту энергию, которая разливается перед матчем ЦСКА со «Спартаком». Суперзаряженная атмосфера во всем клубе. Все, кто работает в клубе понимают, что это особенная игра», — сказал он.

В нынешнем сезоне 23-летний аргентинец забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 10 туров РПЛ ЦСКА набрал 20 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 баллов. «Спартак» с 19 баллами идет на 5-й позиции, «Динамо» располагается на 7-й строчке, набрав 16 очков.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/adolfo-gajch-ya-kozhej-chuvstvuyu-tu-energiyu-kotoraya-razlivaetsya-pered-matchem-czska-so-spartakom/
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