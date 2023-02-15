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Сегодня, 22:48

Нападающий ЦСКА Чалов рассказал, почему проводит лучший сезон за последние годы

Алина Савинова
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Форвард ЦСКА Федор Чалов объяснил, почему текущий сезон стал для него лучшим за последние несколько лет.

«Одна из причин — чемпионат стал слабее из-за того, что уехало много хороших легионеров. Если вспоминать уровень сопротивления до отъезда иностранцев и после, «до» был он гораздо выше. Второе: я набрался опыта и стал чувствовать себя увереннее, получил доверие, и стало больше получаться», — приводит Sport24 слова Чалова.

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин провел за ЦСКА 21 матч, забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-15-chalov-obyasnil-pochemu-provodit-luchshiy-sezon-za-posledniye-gody-yest-dve-prichiny
Федор Чалов
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