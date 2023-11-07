Нападающий ЦСКА Давила назвал свое любимое место в Москве

Нападающий ЦСКА Виктор Давила назвал любимое место в Москве из тех, которые он уже успел посетить.

«Единственное место, которое пока знаю — Красная Площадь, поэтому на сегодняшний день это мой фаворит. Мне бы хотелось знакомиться с Москвой больше, но у нас мало времени, поэтому не могу гулять по этому красивому городу. Когда выдаются выходные и появляется свободное время, то выбираюсь в центр, узнаю Красную Площадь еще лучше, ха-ха! Если будет больше свободного времени, то постараюсь узнавать еще больше достопримечательностей Москвы», — приводит слова Давилы Sport24.

26-летний чилиец выступает за ЦСКА с августа 2023 года. За московский клуб он провел 10 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.