Чалов: «Какие-то моменты не забиваю, поэтому есть, над чем работать»

1 октября, 19:24
Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями после дубля в матче 11-го тура РПЛ против «Химок» (2:1).
— У меня супер результативный сезон? Не прям супер, но какие-то моменты не забиваю, поэтому есть, над чем работать, — сказал Чалов.
ЦСКА обыграл «Химки» в РПЛ впервые с 8 августа 2020 года, тогда красно-синие одержали победу со счетом 2:0.
ЦСКА поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, армейцы набрали 23 очка. «Химки» занимают 13-ю позицию с 8 очками.
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Основные источники исследования