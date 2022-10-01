Чалов: «Какие-то моменты не забиваю, поэтому есть, над чем работать»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями после дубля в матче 11-го тура РПЛ против «Химок» (2:1).

— У меня супер результативный сезон? Не прям супер, но какие-то моменты не забиваю, поэтому есть, над чем работать, — сказал Чалов.

ЦСКА обыграл «Химки» в РПЛ впервые с 8 августа 2020 года, тогда красно-синие одержали победу со счетом 2:0.

ЦСКА поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, армейцы набрали 23 очка. «Химки» занимают 13-ю позицию с 8 очками.