Чалов считает, что у ЦСКА есть проблемы с реализацией

16 октября, 23:21
Нападающий ЦСКА Федор Чалов после матча со «Спартаком» (2:2) заявил, что у команды есть проблемы с реализацией.
— О чем говорили с Абаскалем перед матчем?
— Ничего такого не было, просто сказал про разницу Швейцарии и России. Какая разница? Что тут все побольше большой трафик.
— Как ты себе объяснял, что «Арсеналу» и много кому забивал, а «Спартаку» до сих пор нет? С чем это связывал?
— Ни с чем не связывал. Понимал, что такая ситуация, но на ней не зацикливался, потому что победа в дерби важнее, чем голы. Символично ли забить именно «Спартаку» Абаскаля. Получается, так.
— После второго гола вы с Мойзесом играли в камень, ножницы. Что это было?
— Ничего. На тренировках играли в камень, ножницы, бумага. Договорились, если забью, то сыграем. Получается, кто проигрывает, тому отвешиваем. Отвесили по уху мне? Да, он обыграл.
— Сказал ли что-то Абаскалю после матча?
— Нет, я с ним не виделся.
— У ЦСКА есть проблемы с реализацией?
— Да, в первом тайме могли забить больше, чем один и было бы попроще играть во втором тайме. Нужно в этом прибавлять, но нужно прибавлять и в командной игре, потому что пропустили 2 гола. Что изменилось во втором тайме? Наверно, «Спартак» немного перестроился, нам нужно было врем на это, перехватить обратно инициативу. Пропустили два, но потом взяли мяч под контроль, забили, могли еще забить.