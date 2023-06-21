Источник: Чалов согласился перейти в «Галатасарай»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов согласился перейти в «Галатасарай», сообщает турецкое издание Fanatik.

По данным источника, руководство клуба из Стамбула связалось с агентом игрока, и форвард армейцев дал согласие на переход. Следующим этапом будут переговоры с клубом.

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо заявлял, что помимо «Галатасарая», на Чалова также претендует «Фенербахче».

25-летний россиянин в прошлом сезоне провел за ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач. Контракт Чалова с московским клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.