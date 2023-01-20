Нападающий ЦСКА Гайч близок к переходу в «Верону»

20 января, 22:51
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в итальянскую «Верону», сообщает инсайдер Николо Скира.
Клуб серии А может взять футболиста в аренду до конца сезона, за что заплатит 500 тысяч евро.
Также у «Вероны» будет обязательная опция выкупа аргентинца предстоящим летом за 4,5 миллиона, если команда сохранит прописку в серии А.
23-летний футболист играет в ЦСКА с августа 2020 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне РПЛ он провел 8 матчей, забив 1 гол.
«Верона» идет в зоне вылета серии А, набрав в 18 матчах 9 очков.
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