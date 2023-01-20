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20 января, 22:51

Нападающий ЦСКА Гайч близок к переходу в «Верону»

Иван Шитик
Корреспондент
Адольфо Гайч.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в итальянскую «Верону», сообщает инсайдер Николо Скира.

Клуб серии А может взять футболиста в аренду до конца сезона, за что заплатит 500 тысяч евро.

Также у «Вероны» будет обязательная опция выкупа аргентинца предстоящим летом за 4,5 миллиона, если команда сохранит прописку в серии А.

23-летний футболист играет в ЦСКА с августа 2020 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне РПЛ он провел 8 матчей, забив 1 гол.

«Верона» идет в зоне вылета серии А, набрав в 18 матчах 9 очков.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • Odds.ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг 1
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П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан
Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Адольфо Гайч
ФК Верона
ФК ЦСКА (Москва)
2
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