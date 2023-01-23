Нападающий ЦСКА Гайч дал согласие на переход в «Верону»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в зимнее трансферное окно должен перейти в «Верону», сообщает журналист Альфредо Педулла.

23-летний футболист дал согласие на переход в итальянский клуб. Сейчас «Верона» ведет переговоры с ЦСКА, чтобы оформить сделку.

Ранее сообщалось, что клуб серии А может взять футболиста в аренду до конца сезона евро. Также у «Вероны» будет обязательная опция выкупа аргентинца предстоящим летом за 4,5 миллиона, если команда сохранит прописку в серии А.

Контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне РПЛ он провел 8 матчей, забив 1 гол.