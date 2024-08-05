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Сегодня, 03:13

Нападающий ЦСКА Гайч допустил, что может вновь покинуть команду

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч допустил, что вновь может покинуть команду.

В сезоне-2024/25 форвард принял участие в двух матчах армейцев, провел на поле в сумме 17 минут и не отличился результативными действиями.

«Я не знаю, останусь ли в ЦСКА», — приводит Sport24 слова Гайча.

Гайч перешел в московский клуб в августе 2020 года. Позднее он выступал за «Беневенто», «Уэску» и «Верону» на правах аренды.

Сезон-2023/24 форвард провел в аренде в «Ризеспоре». 25-летний аргентинец забил 11 голов и сделал 1 результативную передачу в 35 матчах за турецкую команду.

Контракт футболиста с ЦСКА действует до конца июня 2026 года.

Источник: Sport24
Адольфо Гайч
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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