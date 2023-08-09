Гайч об уходе Медины из ЦСКА в «Спартак»: «Конечно, скучаю по нему, но такова жизнь»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал о своем отношении к переходу полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

— Не грустно, что Медина перешел к конкурентам? С кем теперь будете пить мате?

— У нас в команде остался Мендес, с которым я могу пить этот напиток. Конечно, скучаю по Медине. Он мог друг, товарищ. Но такова жизнь. Я так понимаю, что к переходу в ЦСКА близок еще один латиноамериканец. Когда он перейдет, мы спросим, пьет ли он мате.

Хесус Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» 10 июля 2023 года. 26-летний парагваец подписал контракт с красно-белыми на три года.