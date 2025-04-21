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Сегодня, 18:03

Койта: «Рад, что забил гол. Но мне важнее победа команды»

Константин Белов
Корреспондент
Секу Койта.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий ЦСКА Секу Койта в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Очень рад, что забил гол. Но мне важнее победа команды, чем индивидуальные показатели. К сожалению, нам не удалось победить «Крылья Советов». Так устроен футбол, каждый матч по-своему особенный. Мы будем продолжать усердно работать. Посмотрим, что будет в конце сезона», — сказал Койта «СЭ».

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками. 25-летний малиец забил 4 гола в 27 матчах за армейцев во всех турнирах.

2
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта
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