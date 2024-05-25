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Сегодня, 20:55

Мусаев считает, что ЦСКА мог лучше провести минувший сезон

Сергей Жуков
корреспондент
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мнением о результатах команды в минувшем сезоне.

— Как оцените результаты команды в этом сезоне?

— Можно было провести его лучше. Постараемся сделать это в следующем чемпионате.

— Можно сказать, что вы полностью адаптировались к требованиям тренерского штаба?

— Я уже говорил, что почти сразу адаптировался. Мне было легко влиться в этот коллектив. Я от себя жду большего. Буду работать для этого.

По итогам сезона-2023/24 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 48 очков за 30 игр.

Тамерлан Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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