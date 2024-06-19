Сегодня, 11:50
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал переход в московскую команду форварда «Ариса» Артема Шуманского.
Армейцы объявили о заключении контракта с 19-летним белорусом во вторник, 18 июня. В этот же день команду покинул Антон Заболотный.
— У вас вчера произошли изменения в линии нападения. Как оцените конкуренцию в составе?
— Легче не будет. Шуманский тоже голоден до стартового состава, до голов. Конкуренция будет топовая.
— Как проводили Антона Заболотного?
— Антон со всеми попрощался. Мы ему пожелали удачи. Это футбол, так бывает.
Ранее Мусаев рассказал, как воспринял отставку Владимира Федотова с поста главного тренера ЦСКА.