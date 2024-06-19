Сегодня, 11:35
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, как провел отпуск, и поделился мнением об отставке Владимира Федотова с поста главного тренера красно-синих.
— Как отдохнули после чемпионата?
— Нормально. Было больше времени, чем в прошлый раз. Был в Дагестане.
— С Николичем уже познакомились?
— Еще пока нет.
— Как отреагировали на увольнение Федотова?
— Это футбол. Было грустно. Мне понравилось с ним работать. Мы созвонились и пожелали друг другу удачи.
Владимир Федотов тренировал ЦСКА с июня 2022 года. 3 июня 2024 года московский клуб объявил об увольнении специалиста.
Новым главным тренером армейцев стал серб Марко Николич.