Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:35

Нападающий ЦСКА Мусаев — об отставке Федотова: «Было грустно, мне понравилось с ним работать»

Сергей Жуков
корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, как провел отпуск, и поделился мнением об отставке Владимира Федотова с поста главного тренера красно-синих.

— Как отдохнули после чемпионата?

— Нормально. Было больше времени, чем в прошлый раз. Был в Дагестане.

— С Николичем уже познакомились?

— Еще пока нет.

— Как отреагировали на увольнение Федотова?

— Это футбол. Было грустно. Мне понравилось с ним работать. Мы созвонились и пожелали друг другу удачи.

Владимир Федотов тренировал ЦСКА с июня 2022 года. 3 июня 2024 года московский клуб объявил об увольнении специалиста.

Новым главным тренером армейцев стал серб Марко Николич.

Тамерлан Мусаев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
1
0
Читайте также
Криштиану Роналду станет козырем сборной Португалии на Евро-2024
Андрей Разин критически оценил уровень Радулова и Шипачева
В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении людей
Мбаппе нужна операция, Хвича настроил против себя Россию. Что происходит на Евро-2024
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Защитник «Спартака» Хлусевич — об отпуске: «Советую людям съездить в Крым»

Хлусевич: «Спартак» должен бороться за чемпионство. Это возможно"