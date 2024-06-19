Нападающий ЦСКА Мусаев — об отставке Федотова: «Было грустно, мне понравилось с ним работать»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, как провел отпуск, и поделился мнением об отставке Владимира Федотова с поста главного тренера красно-синих.

— Как отдохнули после чемпионата?

— Нормально. Было больше времени, чем в прошлый раз. Был в Дагестане.

— С Николичем уже познакомились?

— Еще пока нет.

— Как отреагировали на увольнение Федотова?

— Это футбол. Было грустно. Мне понравилось с ним работать. Мы созвонились и пожелали друг другу удачи.

Владимир Федотов тренировал ЦСКА с июня 2022 года. 3 июня 2024 года московский клуб объявил об увольнении специалиста.

Новым главным тренером армейцев стал серб Марко Николич.