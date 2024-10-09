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9 октября, 19:14

Нападающий ЦСКА Койта — об РПЛ: «Многие футболисты напоминают Собослая»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Секу Койта в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре с полузащитником сборной Венгрии и «Ливерпуля» Домиником Собослаем.

— Вы играли с Домиником Собослаем. Есть ли здесь, в российской лиге, люди, которых вы могли бы сравнить с ним по уровню, стилю игры?

— Каждый день ты учишься и совершенствуешься. Когда я играл с ним, он был маленьким. Сейчас Доминик многому научился. Он играл в бундеслиге. Теперь Собослай выступает в АПЛ. У нас тоже есть хорошие и сильные футболисты. Некоторые сейчас на том же уровне, что и Собослай в молодости. Так что им тоже есть над чем поработать. Они будут совершенствоваться. Многие футболисты напоминают Собослая. Это достигается с помощью тяжелой работы и удачи.

— Пьянич или Собослай?

— Оба.

В нынешнем сезоне Койта принял участие в 14 матчах ЦСКА во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Контракт 24-летнего футболиста с армейцами рассчитан до конца сезона-2026/27.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта

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