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Сегодня, 18:33

Нападающий ЦСКА Койта сравнил чемпионат России и Австрии

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Секу Койта прокомментировал победу над «Оренбургом» (5:1) в матче 3-го тура РПЛ.

— Мы одержали заслуженную победу. Верю, что мы продолжим побеждать в таком же духе.

— Есть разница между чемпионатом России и Австрии?

— В России чемпионат больше силовой. Я пока набираю физическую форму, потому что не провел всю предсезонку с ЦСКА. На данный момент я не могут сказать, какая лига сильнее. У меня всего три матча в РПЛ.

После трех туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 7 очков. 10 августа армейцы сыграют с «Краснодаром».

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта
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