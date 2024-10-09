Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

9 октября, 19:30

Нападающий ЦСКА Койта: «Пьянич — легенда, и мы счастливы, что он играет за нас»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий ЦСКА Секу Койта в разговоре с «СЭ» поделился мнением о полузащитнике армейцев Миралеме Пьяниче.

— Станет ли Пьянич легендой ЦСКА, на ваш взгляд?

— Да, Миралем везде был легендой. В любом клубе, где он играл: «Рома», «Ювентус», «Барселона» был лучшим. Для нас Миралем легенда, и мы счастливы, что он играет за нас.

Московский клуб объявил о переходе Пьянича 26 сентября. Контракт 34-летнего боснийца рассчитан на год с возможностью продления на сезон. Он провел за армейцев два матча.

Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Дочь актрисы Шукшиной стала бодибилдером из-за тяжелого детства
Экс-футболиста «Локомотива» Алиева объявили в розыск в России
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Материалы сюжета РПЛ, 12-й тур: «Спартак» — «Краснодар», «Акрон» — «Зенит» и другие матчи
Пальцев — о будущем: «Спартак», ЦСКА и «Динамо» — это команды, в которые хотел бы перейти»
В агентстве защитника «Динамо» Махачкала Пальцева сообщили о предметном интересе клубов РПЛ к игроку
Спортивный директор «Пари НН» рассказал, что должен изменить Гончаренко
В «Пари НН» рассказали, почему решили пригласить Виктора Гончаренко
В «Пари НН» объяснили отставку Илича с поста главного тренера
«Гончаренко умеет делать крепкие авторские команды, которые привлекают своей игрой». Спортивный директор «Пари НН» — о смене тренера
Сегодня
Вчера
Неделя