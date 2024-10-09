Нападающий ЦСКА Койта: «Пьянич — легенда, и мы счастливы, что он играет за нас»

Нападающий ЦСКА Секу Койта в разговоре с «СЭ» поделился мнением о полузащитнике армейцев Миралеме Пьяниче.

— Станет ли Пьянич легендой ЦСКА, на ваш взгляд?

— Да, Миралем везде был легендой. В любом клубе, где он играл: «Рома», «Ювентус», «Барселона» был лучшим. Для нас Миралем легенда, и мы счастливы, что он играет за нас.

Московский клуб объявил о переходе Пьянича 26 сентября. Контракт 34-летнего боснийца рассчитан на год с возможностью продления на сезон. Он провел за армейцев два матча.