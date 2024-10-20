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Сегодня, 20:07

Игрок ЦСКА Мусаев: «Расскажу о значении своего празднования, если мы выиграем чемпионат или Кубок»

Алина Савинова
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев ответил на вопрос о фирменном праздновании голов.

«В ем смысл моего празднования, когда я закрываю лицо? Все меня об этом спрашивают, но пока подробностей раскрывать не буду. Но если мы выиграем чемпионат или Кубок, то в конце сезона я обязательно расскажу», — цитирует Мусаева Legalbet.

В нынешнем сезоне 23-летний Мусаев провел 17 матчей за ЦСКА во всех турнирах, отметившись семью голами и двумя результативными передачами.

После 12 туров армейцы с 23 очками располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Legalbet
Тамерлан Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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