Мусаев о шутке Безрукова: «В нашем футболе нет чувства юмора»

6 мая, 23:43
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мнением о шутке хавбека «Рубина» Руслана Безрукова после матча с «Зенитом» (2:0) в перенесенном 21-м туре РПЛ.
— Видел это. Что думаю? Его шутку просто не оценили. Остроумная.
— А как вам комментарии со стороны нефутбольных людей: экстрасенсов и прочих?
— Мне кажется, кто в футболе, в командах состоит, шутку поняли. Такой прикольчик, не всерьез.
— Почему у нас в футболе так не любят шутки?
— Не понимают, видимо. Чувства юмора нет.
— У кого в ЦСКА лучшее чувство юмора?
— У Мойзеса, наверное. И на русском, и на португальском шутит. Прозвища дает, но это не для камер.
— Дзюба называл Нобоа пингвином.
— Ну чуть-чуть пожестче.
— Насколько?
— Я все равно не скажу, — сказал Мусаев.
После матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ. Комитет по этике РФС намерен рассмотреть данное высказывание Безрукова.