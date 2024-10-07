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Сегодня, 11:20

Мусаев — о матче с «Динамо»: «В первом тайме должны были забивать 3-4 гола и закрывать все вопросы по игре»

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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре армейцев против «Динамо» (2:1) в 11-м туре РПЛ.

«В первом тайме могли закрывать все вопросы по игре, должны были забивать 3-4 гола. Но довели до такого, что была ничья и равная игра. «Динамо» немного перехватывало инициативу, но мы выиграли — топ. У нас был план на игру, и он хорошо работал. Если «Динамо» мяч теряет, то нападающие сразу за спину бегут, и первая передача должна быть вперед», — сказал Мусаев «СЭ».

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 очков. «Динамо» находится на пятой строчке, уступая армейцам по дополнительным показателям.

В следующем матче бело-голубые сыграют в гостях с «Рубином» 20 октября, а красно-синие днем ранее встретятся на выезде с махачкалинским «Динамо».

Александр Абустин

Тамерлан Мусаев
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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