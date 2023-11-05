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РПЛ

Сегодня, 19:59

Давила — о победе над «Пари НН»: «Приятно, что она совпала с моим днем рождения»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Виктор Давила прокомментировал победу армейцев над «Пари НН» (3:2) в матче 14-го тура РПЛ.

— Я очень рад, что мы сегодня победили. Особенно приятно, что эта победа совпала с моим днем рождения, что мы с ребятами приложили усилия и таким образом отметили мой день рождения.

— Вы забили гол с передачи Абосса Файзуллаева и предыдущий гол ЦСКА был похож. Это какая-то наигранная комбинация?

— Это то, что мы часто делаем на базе. Вот эти игровые эпизоды, когда наши крайние нападающие проходят практически до лицевой линии и делают подачу в зону второго мяча. Мы достаточно часто это тренируем. Сегодня наши наработки выразились в этих двух голах. Забили два похожих гола, можно сказать, что эти наработки дали свои плоды.

ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на восьмой строчке (20 очков).

В 15-м туре РПЛ красно-синие 11 ноября сыграют на выезде с «Факелом», а нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».

(Сергей Жуков)

РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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