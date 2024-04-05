Смолов — о Хиддинке: «Он больше невероятный психолог, нежели тренер»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос о работе с тренером Гусом Хиддинком.

«Много разных тренеров было на моем веку. Тот же Гус Хиддинк — легендарный человек для нашей страны. Евро-2008 до сих пор помню. Он супер классный чувак, но он больше невероятный психолог, нежели тренер. Он с точки зрения тактики не сделал меня как-то лучше и не открыл для меня чего-то нового. И это притом, что он легендарный тренер для всего мира, а не только для России. Он идеально разбирался в психотипах всех игроков и ко всем находил индивидуальный подход. Гуса все сильно любили, и было видно, что он полностью за коллектив и ребят», — сказал Смолов.

В разные годы Смолов выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Сельту», «Урал», «Краснодар», «Локомотив». В 2022 году футболист вернулся в «Динамо», за которое уже играл на старте своей профессиональной карьеры. В текущем сезоне 34-летний форвард провел 26 матчей за бело-голубых, отметился 5 голами и 4 результативными передачами.