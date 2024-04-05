Смолов рассказал, что поддерживает общение с Николичем, Семиным и Чорлукой

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал об общении с бывшими футболистами и тренерами «Локомотива».

— У вас очень много друзей из разных команд, включительно из «Локомотива». Какие у вас ощущения, когда вы играете против своих друзей на поле?

— Для меня такие случаи всегда приносят теплые чувства. Это очень сентиментально, памятно. Что касается «Локомотива», то недаром говорят, что самый дружный и лучший коллектив в «Локомотиве». Была очень классная, семейная атмосфера внутри. Мы были единым целым, и я до сих пор общаюсь со многими ребятами. С Николичем периодически на связи, с Юрием Палычем при встрече общаюсь, с Чорлукой переписываемся. Всегда рады друг друга видеть. Тот «Локомотив» был действительно классный, это правда.

В разные годы Смолов выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Сельту», «Урал», «Краснодар», «Локомотив». В 2022 году футболист вернулся в «Динамо», за которое уже играл на старте своей профессиональной карьеры. В текущем сезоне 34-летний форвард провел 26 матчей за бело-голубых, отметился 5 голами и 4 результативными передачами.

(Денис Сафронов)