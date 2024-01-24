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Сегодня, 09:36

Смолов: «Сборы с Личкой входят в топ-2 самых тяжелых в карьере»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о сборах под руководством главного тренера команды Марцела Лички.

«На первом сборе всегда большие нагрузки, но стоит отметить, что у Марцела они сверхбольшие. Самое главное, что никто не получил повреждений и удалось добиться победы. Самые тяжелые в моей карьере? Они точно входят в топ-2. Все-таки отдам пальму первенства Андрею Николаевичу Кобелеву. У него было очень много бега без мяча, и это были мои первые сборы с основой. Было очень сложно», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо».

23 января бело-голубые обыграли словацкий «Слован» со счетом 2:1 в товарищеском матче. Следующую игру команда Лички проведет 25 января с «Аль-Вакрой».

46-летний чешский тренер возглавляет «Динамо» с июня 2023 года. Контракт с Личкой рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении определенных условий.

Источник: ФК Динамо
Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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