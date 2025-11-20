Нападающий «Динамо» Гладышев: «Уход Карпина стал неожиданным»

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев прокомментировал уход главного тренера Валерия Карпина.

— Стал ли для вас неожиданным уход Карпина?

— Для меня стало неожиданным. Проработали не так долго, думал, что сезон минимум будем работать. Но это жизнь, так получилось.

— Почему так получилось?

— Не могу судить. Я выполнял всю работу, которую говорил тренер. Старался, помогал на поле. Но так получилось.

— В этом сезоне у тебя пока нет голевых действий. Не рассматривал вариант аренды зимой?

— Нет, аренды точно нет. Я только что продлил контракт. Плюс травма сбила подготовку, не играл и не тренировался два месяца, и еще недели три набирал форму.

22-летний Гладышев играет за «Динамо» с июля 2022 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года. В сезоне-2025/26 у него 12 матчей во всех турнирах и 1 результативная передача.