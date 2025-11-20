Гладышев: «Не сказал бы, что у Карпина были разногласия с игроками»

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал о том, были ли у бывшего главного тренера Валерия Карпина разногласия с игроками.

— Правда ли, что у Карпина были разногласия с игроками? Сейчас эмоциональный фон улучшился?

— Нет, я бы не сказал. Просто у каждого тренера своя футбольная книга, каждый тренер считает, как ему нужно тренировать. У Валерия Георгиевича были свои принципы, мы их выполняли. Но не все получалось. Может, надо было больше времени. Но не мне судить.

— Как отреагировали на уход Карпина ростовские ребята?

— Я не спрашивал. Но, думаю, расстроились.

— Влияло ли на команду отсутствие тренера во время международных матчей?

— Никак не влияло. Мы продолжали делать то, что он говорил. Те же принципы и те же тренировки.

— Усталость Карпина чувствовалась?

— Мое мнение, что совмещение никак не влияло.

— Как настрой на матч с махачкалинским «Динамо»?

— Хотелось бы сказать, чтобы болельщики пришли на стадион и поддержали нас в этот трудный момент. Мы будем честно работать и выкладывать, надеюсь, выиграем.

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Гусев.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ — у команды 17 очков после 15 матчей.