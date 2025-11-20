Сегодня, 13:44
Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал о том, что дал ему Валерий Карпин как тренер.
— Как проходило прощание с Карпиным?
— Да ничего, в зале для теорий он собрал нас и сказал напутствия для продолжения сезона.
— Что он вам дал как тренер?
— Многое. Дисциплину, работоспособность как на поле, так и вне поля. Сто процентов.
— С кем больше нравилось работать — с Личкой или Карпиным?
— И с тем, и с тем. И тот, и другой дали мне многое. Надеюсь буду хорошо выступать и он позовет меня в сборную.
— Хотел бы возвращения Марцела в команду?
— Не мне судить, но при нем у меня хотя бы получалось полсезона.
17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Гусев.
48-летний чех Личка работал в «Динамо» с июля 2023 года по май 2025 года.