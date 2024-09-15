Нападающий «Динамо» Гомес рассказал, что никогда не видел снег

Бразильский нападающиймосковского «Динамо» Артур Гомес рассказал, что никогда не видел снег и беспокоится по поводу холода.

7 сентября Гомес перешел в «Динамо» из бразильского «Крузейро», контракт рассчитан на пять лет.

«Я никогда не видел снега. Немного обеспокоен тем, что когда я его увижу, будет очень холодно.Но, в принципе, я уже полностью адаптируюсь в клубе и буду готов к этому», — цитирует Гомеса ТАСС.

Также Гомес поделился мнением об уровне чемпионата России.

«Не могу сказать, что знаю много российских футболистов. Но, конечно, слышал об истории «Динамо», о Льве Яшине — это единственный вратарь, который выиграл «Золотой мяч». Сейчас я приехал, буду знакомиться, смогу что-то сказать о российских футболистах. В РПЛ очень высокий уровень, чего я и ожидал. Мне рассказывали об этом Бителло и другие футболисты. По тому, что видел, все подтверждается», — добавил Гомес.

26-летний бразилец ранее выступал за португальские «Спортинг» и «Эшторил-Прая», а также бразильские «Атлетико Гоияниенсе» и «Шапекоэнсе»