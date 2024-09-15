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Сегодня, 17:42

Новичок «Динамо» Гомес: «Отличие РПЛ от бразильского чемпионата — большое количество борьбы»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Артур Гомес после матча 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (4:2) рассказал об отличии российского футбола от бразильского.

— Я провел один матч в России, но отличие от бразильского чемпионата — это большое количество борьбы. В России большой уровень лиги.

— Какие цели ставите перед собой?

— Мне важно забивать голы и отдавать результативные передачи. Но, в первую очередь, мы должны забирать три очка в каждом матче и добиваться высоких мест, — сказал Гомес.

«Динамо» с 16 баллами занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» находится на 16-й строчке с 6 баллами.

ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Артур Гомес Лоренсо

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