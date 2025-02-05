Тюкавин: «Извинился ли Бителло перед командой? Я не слышал»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил зимние сборы команды.

— Как оценишь сборы Марцела Лички? У его есть жесткие тесты на физику, где некоторые люди умирают.

— Хорошо, что я приехал на сбор на три дня позже (смеется), было побольше сил у меня. Сейчас уже нормально, все привыкли. Прошли тесты, бега, на данный момент больше работаем с мячом.

— Все спрашивают про ситуацию с Бителло. Извинился ли он перед командой?

— Я не слышал.

— Андрей Лунев вчера жестко высказался об игроках «Краснодара». Как тебе кажется, правда соперник позволял себе лишнего?

— Не знаю, обычная стычка. Лучше спросить у Лунева по поводу его слов.

— Как вы себя чувствуете, учитывая, что пропустили три дня на первом сборе?

— Понятно, что полностью пока не готов. Впереди есть еще полтора сбора, чтобы набрать форму. Время еще есть, чтобы набрать форму е весенней части сезона.