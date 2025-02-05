Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:51

Тюкавин: «Извинился ли Бителло перед командой? Я не слышал»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил зимние сборы команды.

— Как оценишь сборы Марцела Лички? У его есть жесткие тесты на физику, где некоторые люди умирают.

— Хорошо, что я приехал на сбор на три дня позже (смеется), было побольше сил у меня. Сейчас уже нормально, все привыкли. Прошли тесты, бега, на данный момент больше работаем с мячом.

— Все спрашивают про ситуацию с Бителло. Извинился ли он перед командой?

— Я не слышал.

— Андрей Лунев вчера жестко высказался об игроках «Краснодара». Как тебе кажется, правда соперник позволял себе лишнего?

— Не знаю, обычная стычка. Лучше спросить у Лунева по поводу его слов.

— Как вы себя чувствуете, учитывая, что пропустили три дня на первом сборе?

— Понятно, что полностью пока не готов. Впереди есть еще полтора сбора, чтобы набрать форму. Время еще есть, чтобы набрать форму е весенней части сезона.

4
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
Бителло
Читайте также
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Трамп призвал сделать Бобровского членом Зала хоккейной славы
В Москве задержали чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина
Четырехкратный победитель ралли «Дакар» Бомель введен в кому после серьезной аварии
Politico написала, что ЕС «сыт по горло» внешней политикой фон дер Ляйен
Армейцы перестраиваются непонятно куда, а Семак недоволен качеством игры даже после гола Соболева. Что произошло после матча «Зенит» - ЦСКА
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Алаев о неприехавших легионерах: «Сейчас это больше игры агентов»
Личка: «Бителло — важный игрок для «Динамо»
Помазун: «В «Спартаке» отличный вратарский коллектив, со всеми хорошо общаюсь»
Помазун заявил, что у него нет обиды на ЦСКА
Личка рассказал о трансферной политике «Динамо»
Помазун рассказал о взаимодействии со Станковичем после перехода в «Спартак»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя