Тюкавин: «Извинился ли Бителло перед командой? Я не слышал»

Сегодня, 11:51
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил зимние сборы команды.
— Как оценишь сборы Марцела Лички? У его есть жесткие тесты на физику, где некоторые люди умирают.
— Хорошо, что я приехал на сбор на три дня позже (смеется), было побольше сил у меня. Сейчас уже нормально, все привыкли. Прошли тесты, бега, на данный момент больше работаем с мячом.
— Все спрашивают про ситуацию с Бителло. Извинился ли он перед командой?
— Я не слышал.
— Андрей Лунев вчера жестко высказался об игроках «Краснодара». Как тебе кажется, правда соперник позволял себе лишнего?
— Не знаю, обычная стычка. Лучше спросить у Лунева по поводу его слов.
— Как вы себя чувствуете, учитывая, что пропустили три дня на первом сборе?
— Понятно, что полностью пока не готов. Впереди есть еще полтора сбора, чтобы набрать форму. Время еще есть, чтобы набрать форму е весенней части сезона.