Тюкавин: «Если бы не Шварц, я бы непонятно когда заиграл в РПЛ»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что заиграл в РПЛ в столь молодом возрасте благодаря бывшему главному тренеру Сандро Шварцу.

«Мы со Шварцем постоянно на связи, переписываемся в вотсапе. Последний раз — после «Зенита». Поздравил с победой. Он ведь по-прежнему смотрит все наши игры. Чем на меня повлиял Сандро? Если бы не он, я бы непонятно когда заиграл в РПЛ. Кто бы что ни говорил, а так и есть. Посмотри сам — почему Новиков меня не брал в основную команду? А как только пришел Сандро, я сразу попал в основу. Надеюсь, оправдал его доверие», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Тюкавин дебютировал в основном составе «Динамо» в ноябре 2020 года в возрасте 18 лет. Это произошло спустя две недели после прихода Шварца на пост главного тренера. Немецкий специалист возглавля команду с 2020 по 2022 года.

В текущем сезоне 20-летний форвард провел 28 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.