Нападающий «Динамо» Нгамале рассказал о своих целях до конца сезона

Камерунский нападающий «Динамо» Муми Нгамале в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о личных целях до конца сезона.

— Есть цели на конец сезона?

— Как и всегда, хочется забивать. Хочется приносить пользу команде. И хочется, чтобы мы вместе с командой достигли своих целей, — сказал Нгамале «СЭ» на Лиге Ставок Media Basket.

В нынешнем сезоне 31-летний Нгамале провел 12 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.