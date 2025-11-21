Видео
Сегодня, 20:25

Нападающий «Динамо» Нгамале рассказал о своих целях до конца сезона

Артем Бухаев
Корреспондент

Камерунский нападающий «Динамо» Муми Нгамале в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о личных целях до конца сезона.

— Есть цели на конец сезона?

— Как и всегда, хочется забивать. Хочется приносить пользу команде. И хочется, чтобы мы вместе с командой достигли своих целей, — сказал Нгамале «СЭ» на Лиге Ставок Media Basket.

В нынешнем сезоне 31-летний Нгамале провел 12 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.

1

  • Dron56

    Удачи ! Теперь будешь в основе.

    21.11.2025

    Николя Муми Нгамале
    Футбол
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
