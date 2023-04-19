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Нападающий «Динамо» Нгамале: «Мы готовы обыгрывать «Зенит»! Мы готовы биться!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Муми Нгамале в комментарии для «СЭ» высказался о предстоящем матче против «Зенита» в 24-м туре чемпионата России.

Ранее главный врач «Динамо» Александр Родионов сообщил «СЭ» о травме у нападающего бело-голубых

— Следующая игра против «Зенита». Сможешь ли ты сыграть?

— Мы будем готовы к игре. Смотрим позитивно на игру с «Зенитом». Мы готовы обыгрывать их. Мы готовы биться!

В сезоне-2022/23 Нгамале забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах за «Динамо» во всех турнирах. «Динамо» проведет следующий матч против «Зенита», игра состоится 22 апреля и начнется в 19.00 (мск).

Николя Муми Нгамале
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