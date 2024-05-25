Смолов — о третьем месте «Динамо» в РПЛ: «Написал своей жене, что, видимо, мне не суждено стать чемпионом»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал результат матча 30-го тура РПЛ против «Краснодара». Бело-голубые на выезде уступили со счетом 0:1.

— Не было установки удерживать ничью, Марцел Личка настраивал только на победу. Краснодар сегодня вышел самым мотивированным за последние несколько матчей. К нашему сожалению мы как будто бы не справились с давлением. Возможность завершить встречу ничьей, наверное, сыграла с нами злую шутку. Написал своей жене, что, видимо, мне не суждено стать чемпионом.

— Есть параллель с матчем сборной России с Хорватией во время отбора на ЧМ-2022 (0:1). Тогда для выхода с первого место тоже было достаточно ничьей.

— Да, тоже обсуждали, что нельзя играть вничью. Но в голове сидит: надо сохранить результат. Думаю, что это самый сумасшедший турнир на моей памяти. Давно не разыгрывалось чемпионство в последнем туре, а сегодня претендовали три клуба.

— В связи с чем какая конкуренция? Есть мнение, что «Зенит» стал слабее.

— Не хочу говорить про других. Рад, что нас удалось биться за титул до последнего матча.

Бело-голубые финишировали на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 56 очками, уступив набравшему такое же количество баллов «Краснодару» по результатам личных встреч. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит» (57 очков).