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Сегодня, 20:04

Смолов — о продлении контракта с «Динамо»: «Спасибо клубу за доверие»

Мария Гусева
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я очень рад. Спасибо клубу за доверие, за то, что видят, что могу приносить пользу, — приводит пресс-служба клуба слова Смолова. — В мыслях только желание исправить впечатление от нынешнего сезона. Физически нормально себя чувствую. Уже полтора года вместе, стали родными мелкие ребята. Хотелось бы и им пожелать становиться мудрее с точки зрения футбола, более серьезно подходиь и уже осознавать, что они тоже ответственны за результат. Будем поддерживать, вместе постараемся приносить пользу. Неприятные эмоции в этом сезоне с точки зрения результата, но при этом здесь очень комфортно себя ощущаю, все условия созданы. Поэтому есть желание реабилитироваться».

Соглашение 33-летнего форварда с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации еще на один сезон.

В сезоне-2022/23 Смолов провел 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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