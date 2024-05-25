Тюкавин: «Проклятье «Динамо»? Мы в это не верим. Мы верили в себя, в победу»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал то, что команда упустила лидерство по итогам последнего тура РПЛ.

В субботу, 25 мая, бело-голубые на выезде уступили «Краснодару» (0:1) в матче 30-го тура и финишировали на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 56 очками.

«Полтора месяца назад мы и не думали, что поедем в Краснодар бороться за первое место. Случилось чудо. Но сами знаете... Спасибо большое болельщикам, они продолжали поддерживать нас на протяжении всего матча. Проклятье «Динамо»? Мы в это не верим. Мы верили в себя, в победу. Мы ничего не слышали о проклятье», — заявил Тюкавин.

Также футболист рассказал о своем состоянии после матча с «быками».

«Состояние более-менее. Отыграл весь матч, но, к сожалению, особо не было у меня моментов. Надо переключиться, готовиться к сборной России», — добавил он.

Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит», который набрал 57 очков. «Краснодар» занял второе место в РПЛ по итогам сезона (56), обойдя «Динамо» по результатам личных встреч.