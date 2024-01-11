Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:19

Тюкавин о сборах: «Пока еще не готов. И не хочется, ха-ха»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил «СЭ» на вопрос о готовности к предстоящим тренировочным сборам.

«Закрытые сборы? Нормально, никто не будет отвлекать. Думаю, у нас и сил не будет с такими тренировками. Потом будет 4 дня выходных, увидимся с близкими. Тяжелые сборы? Пока еще не готов. И не хочется, ха-ха», — сказал Тюкавин «СЭ».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 32 очками в 18 матчах.

Бело-голубые проведут первый зимний сбор в Катаре с 13 по 25 января. Второй сбор «Динамо» пройдет в Турции с 31 января по 13 февраля.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
1
0
Читайте также
«Аталанта» обыграла «Милан» и вышла в полуфинал Кубка Италии
Самый сильный подросток России погиб после ДТП за рулем «девятки» в Башкирии
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Бразильский журналист Алейшо не уверен, что новичок «Зенита» Артур заменит Малкома

Бразильский журналист: «Педро весной будет мало играть. «Зенит» — не команда для молодежи»