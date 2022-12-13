Нападающий Джон Кордоба может покинуть «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может покинуть клуб в январское трансферное окно, утверждает «РБ Спорт».

Предметный интерес к 29-летнему футболисту проявляют клубы из Германии и Турции. При этом препятствием для перехода в другую команду может стать высокая зарплата колумбийца в «Краснодаре» — он один из высокооплачиваемых игроков.

Кубанский клуб не намерен расставаться с форвардом в зимнее окно. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2025-го.

В этом сезоне Кордоба принял участие в 18 матчах, забил 9 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.