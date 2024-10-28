Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:20

Каштанов — о словах Глушенкова про пользу пива: «Я так понимаю, он особо думать не любит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов раскритиковал форварда «Зенита» Максима Глушенкова за слова о пользе употребления пива после матчей.

«Я не пью. Я, честно, против алкоголя. Я считаю, что это ненормально. Он делает сравнение с европейским уровнем, но иди и выиграй столько титулов там и потом говори. Я считаю, что нужно субординацию соблюдать, прежде чем сказать — подумать. Но, я так понимаю, он особо думать не любит», — цитирует Каштанова РИА «Новости».

В октябре 25-летний Глушенков признался, что регулярно выпивает пиво после матчей для хорошего самочувствия.

В текущем сезоне Глушенков провел десять матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил девять мячей и сделал одну результативную передачу. Он перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Локомотива» в летнее трансферное окно.

В активе 28-летнего Каштанова два гола в девяти матчах за «Факел» в нынешнем сезоне.

«Пивка после игры — классика. Смысл пить колу, если можно пиво?» Глушенков раздал огня

Источник: РИА «Новости»
Футбол
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Каштанов
Максим Глушенков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Чимаев победил Уиттакера в первом раунде со-главного боя UFC 308
Идеальная контратака хозяев, спаситель Батраков и слишком грубая ничья. Что случилось в матче «Зенит» - «Локомотив»
Сенатор штата Кентукки умер от травм после падения в пустой бассейн
«Посещают мысли об отставке». Грустный Карпин — после поражения от последней команды РПЛ
В Сочи более 20 человек доставили в полицию после массовой драки
Россияне стали реже брать автокредиты
Сегодня
Вчера
Неделя