Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:53

Каштанов — о комментаторах в России: «Пусть что хотят, то и говорят, мнение всегда меняется»

Telegram Дзен

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина про работу отечественных комментаторов.

«Пусть что хотят, то и говорят. Им вообще в кайф. Мнение всегда меняется. Сегодня он тебе может одно говорить в камеру, а завтра уже другое. Представь, если ты каждый раз будешь кого-то слушать. Если скажут что-то плохое про меня или игру мою? Пусть говорят — это их выбор. Меня, наоборот, это вдохновляет», — сказал Каштанов «СЭ».

В одном из интервью Карпин заявил, что телекомментаторы не должны высказывать оценочные суждения относительно игры в прямом эфире.

Александр Абустин

Алексей Каштанов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Гол Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Саутгемптоном»
Анкалаев победил Ракича на UFC 308 единогласным решением судей
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
Депутат Парфенов высказался о ролике с эскортницей в кабинете ГД
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
С новым сроком: как заключенным удалось сбежать из липецкой колонии
Материалы сюжета РПЛ, 13-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
«Пари НН» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Наумов — о матче с «Зенитом»: «Ничья для «Локомотива» будет отличным результатом»
«Оренбург» — «Рубин»: стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ
«Химки» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Зенит» — «Локомотив»: трансляция матча РПЛ начнется в 19.30
«Пари НН» — «Спартак»: трансляция матча РПЛ начнется в 14.15
Сегодня
Вчера
Неделя