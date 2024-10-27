Каштанов — о комментаторах в России: «Пусть что хотят, то и говорят, мнение всегда меняется»

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина про работу отечественных комментаторов.

«Пусть что хотят, то и говорят. Им вообще в кайф. Мнение всегда меняется. Сегодня он тебе может одно говорить в камеру, а завтра уже другое. Представь, если ты каждый раз будешь кого-то слушать. Если скажут что-то плохое про меня или игру мою? Пусть говорят — это их выбор. Меня, наоборот, это вдохновляет», — сказал Каштанов «СЭ».

В одном из интервью Карпин заявил, что телекомментаторы не должны высказывать оценочные суждения относительно игры в прямом эфире.

Александр Абустин