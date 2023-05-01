Форвард «Факела» Гонгадзе: «После касания в штрафной упал бы — это футбольная хитрость»

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе прокомментировал корреспонденту «СЭ» большое количество пенальти в этом сезоне РПЛ.

— В «Факеле» игроки борются до конца, хотя в РПЛ ставят часто пенальти практически за каждое касание. Какой у вас выбор: бороться до конца или после контакта упасть и заработать пенальти?

— У нас много бойцов, как Хызыр Аппаев, просто так не упадут. Я также стараюсь работать, но если честно, то после касания в штрафной упал бы, потому что это футбольная хитрость. Получил по ногам, заработал пенальти и есть возможность забить. Кто-то выбирает стоять на ногах, это их выбор.

— Но, может быть, кто-то на теории говорит, что если был контракт, то лучше упасть в штрафной?

— Такого нет у нас. Это индивидуальность каждого футболиста. Как он решит, так и будет действовать в эпизоде, — сказал Гонгадзе «СЭ».

В нынешнем сезоне 27-летний российский нападающий провел за «Факел» 29 матчей, забил 9 голов и отдал 2 ассиста.