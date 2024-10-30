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Сегодня, 07:49

Нападающий «Факела» Каштанов пожелал полузащитнику «Локомотива» Батракову продолжить карьеру в Европе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Факела» Алексей Каштанов поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Честно говоря, я очень рад за Лешу Батракова. Молодец! Видно, что с головой парень. У него все есть: футбольный интеллект, передачи, подачи хорошие и с физикой все в порядке. Надеюсь, у него дальше все так же будет получаться и он уедет в Европу. На мой взгляд, Батраков — главное открытие этого сезона», — приводит Legalbet слова Каштанова.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2024/25 19-летний россиянин забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Источник: Legalbet

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