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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 11:00

Каштанов: «И вдруг позвонил Григорий Иванов. У меня слезы счастья потекли!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» рассказал об общении с президентом «Урала» Григорием Ивановым.

— Как в «Урале» проходило ваше общение с президентом клуба Григорием Ивановым? Он говорил, что вы несколько раз просили отпустить его из команды.

— Для меня Григорий Викторович всегда будет отцом. Ведь как я попал в РПЛ? Играл за «Волгу» из Ульяновска против «Урала-2». Он приехал на тот матч. А через несколько дней мне позвонил: «Не хочешь к нам перейти?» Можете себе представить мои эмоции? Играю во второй лиге. А мне набирает президент клуба РПЛ! Да у меня даже жена не поверила, что это правда! У меня аж слезы счастья потекли от услышанного в трубке. В тот момент готов был до Екатеринбурга пешком идти!

— Но как быть с его словами о том, что после прошлого сезона вы хотели покинуть «Урал»?

— Мне действительно поступали звонки от других клубов. Были приглашения. Подходил к Григорию Викторовичу, говорил ему об этом. Сейчас думаю: может, и не стоило мне так поступать? Может, следовало сконцентрироваться на «Урале». Просто, понимаете, я такой человек...

— Какой?

— Амбициозный. Для меня деньги никогда не стояли на первом месте. Я же в свое время и в «Пятерочке» поработал. И не скрываю этого, не стыжусь! Я понимаю, что, пока есть силы и здоровье, нужно играть в футбол. Да, у меня контракт с «Уралом» закончится только через год. И я мог просто спокойно сидеть в ФНЛ, получать зарплату (При Евгении Аверьянове Каштанов перестал попадать в стартовый состав «Урала». — Прим. «СЭ»). Но я не такой! Все время сыну говорю, что деньги не решают все в нашем мире.

Хочу, чтобы Григорий Викторович как можно дольше работал в «Урале». Он хороший человек. И всем интересен. Игрокам, болельщикам, прессе. В РПЛ без него, мне кажется, стало скучно. Яркий. У нас, когда сборы были, он все время по полю ходил, подкалывал: «Ты чего по воротам попасть, что ли, не можешь?» В зал приходил. Смотришь на него и думаешь: какой же красавец! С утра он в теннис играет, в форме себя держит. Вы бы видели, как Григорий Викторович с внуками возится!

— Как?

— Он с внуком сидит на скамейке, наблюдают за тренировкой. Потом выйдут на поле — мяч попинают. Ну это же круто! Это и есть жизнь. Внуки должны гордиться таким дедушкой!

Алексей Каштанов и&nbsp;Джемал Табидзе в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала (1:1). «Когда работал в «Пятерочке», весил 115 кг». Каштанов — о «Факеле», Гончаренко и ипотеке

Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Каштанов
Григорий Иванов (руководитель)

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