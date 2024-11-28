Нападающий «Факела» Каштанов: «70 процентов зарплаты уходит на ипотеку»

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» рассказал о том, как тратит деньги.

— А как, пробившись из любителей в РПЛ, сделать так, чтобы голову не снесло от личного контракта? Ведь уровень вашего дохода вырос в разы.

— Я знаю цену деньгам. Не покупаю каких-то нереальных вещей, курток и так далее. Самая дорогая штука — борсетка Louis Vuitton, которую мне Эрик Бикфалви привез из Венгрии. Она стоит 60 или 70 тысяч рублей. А в остальном все довольно просто. Сейчас вот в ипотеку влез. 70 процентов зарплаты уходит на нее.

— Ого.

— Ну да. Такой вот период в жизни. Ничего страшного. Живем копейка в копейку. Все-таки первые платежи довольно большие. Поговорили с детьми, объяснили, что вот сейчас у нас такая жизнь. Сын с дочкой нормально отреагировали. У нас с супругой от них секретов нет. Понятно, что уровень дохода тоже вырос. Есть те же премиальные. Но голова у меня точно никуда не улетела! Футбол всегда будет для меня на первом месте. Футбол надо любить больше, чем деньги — и всё будет хорошо, я в это верю.