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Сегодня, 07:25

Нападающий «Факела» Марков считает, что «Динамо» заслужило чемпионство в этом сезоне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Факела» Евгений Марков считает, что «Динамо» заслужило стать чемпионом России в сезоне-2023/24.

Бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ перед заключительным, 30-м туром с 56 очками. Для того, чтобы стать чемпионом, «Динамо» нужно не проиграть «Краснодару» в последнем туре.

«Хочется, чтобы «Динамо» выиграло чемпионат. Болельщики уже 50 лет ждут этого праздника. Надеюсь, они не упустят титул в конце. Да, я воспитанник «Зенита», но, думаю, «Динамо» в этом сезоне больше заслуживает чемпионства. У них хорошая команда собралась, показывают отличную игру», — приводит Metaratings слова Маркова.

Марков выступал за «Динамо» с января 2018 года по октябрь 2020 года.

Источник: Metaratings
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